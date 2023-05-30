Военный эксперт объяснил, почему Киеву не удалось прощупать ПВО Москвы в результате атаки дронов

Вооружённые силы Украины вряд ли смогли прощупать систему ПВО Москвы в результате утренней атаки дронов. Как рассказал в эфире шоу "Дайте сказать!" военный эксперт и аналитик Александр Артамонов, для этого нужно было запустить как минимум сотню беспилотников, однако даже в таком случае у Киева мало шансов, поскольку российские системы ПВО работает хорошо.

"Для того чтобы сделать хоть какие-то выводы, надо запустить как минимум сотню беспилотников, и тогда вы поймёте, каким образом обороняется Москва. Концепция НАТО не предполагает защиты крупных городов, НАТО защищает прежде всего базы, города она не защищает. То есть, если я захочу провести атаку беспилотников против Парижа, есть все шансы, что она удастся, потому что у них нет сплошной системы ПВО, как есть в России, как есть в Израиле", — отметил эксперт.