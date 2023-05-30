Военный эксперт объяснил, почему Киеву не удалось прощупать ПВО Москвы в результате атаки дронов
Военный эксперт Артамонов заявил, что дронам не удалось прощупать ПВО Москвы
Вооружённые силы Украины вряд ли смогли прощупать систему ПВО Москвы в результате утренней атаки дронов. Как рассказал в эфире шоу "Дайте сказать!" военный эксперт и аналитик Александр Артамонов, для этого нужно было запустить как минимум сотню беспилотников, однако даже в таком случае у Киева мало шансов, поскольку российские системы ПВО работает хорошо.
Военный эксперт Артамонов заявил, что украинским дронам не удалось прощупать ПВО Москвы. Видео © "Дайте сказать!"
"Для того чтобы сделать хоть какие-то выводы, надо запустить как минимум сотню беспилотников, и тогда вы поймёте, каким образом обороняется Москва. Концепция НАТО не предполагает защиты крупных городов, НАТО защищает прежде всего базы, города она не защищает. То есть, если я захочу провести атаку беспилотников против Парижа, есть все шансы, что она удастся, потому что у них нет сплошной системы ПВО, как есть в России, как есть в Израиле", — отметил эксперт.
По его словам, сегодняшняя атака Киева ещё раз доказала, что система ПВО работает хорошо. Кстати, полный выпуск шоу "Дайте сказать!" с Александром Артамоновым можно будет посмотреть в соцсетях Лайфа.
Напомним, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких дронах. В Минобороны РФ уточнили, что всего Киев выпустил восемь беспилотников, все они были поражены. Глава ведомства Сергей Шойгу подчеркнул, что целью атаки были гражданские объекты. Действительно, несколько жилых домов получили повреждения, но они оказались незначительными. Также никто из граждан серьёзно не пострадал. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев таким образом решил запугать россиян в ответ на удар ВС РФ по центру принятия решений в Киеве.
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