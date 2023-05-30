Кадыров пообещал организаторам атаки дронов на Москву показать, что такое месть

Сегодняшняя атака дронов на Москву не имеет никакого тактического или стратегического смысла. Таким мнением поделился в своём телеграм-канале во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, речь идёт о попытке украинского режима обратить на себя внимание и выиграть информационные очки после череды крупных поражений.

"Излюбленный метод террористов: бросать трусливо позиции и избегать открытого честного боя, чтобы, отсиживаясь где-то в тёплом местечке, в штабах, отдавать приказы об атаке объектов далеко не военной инфраструктуры и громко заявлять о своих победоносных действиях", — написал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что меры реагирования на подобные попытки атаковать должны быть "не жёсткими, а жестокими". По его словам, "не надо цацкаться и церемониться", когда речь идёт о защите граждан.