Кадыров пообещал организаторам атаки дронов на Москву показать, что такое месть
Рамзан Кадыров: Скоро покажем в зоне СВО, что такое месть в полном смысле слова
Сегодняшняя атака дронов на Москву не имеет никакого тактического или стратегического смысла. Таким мнением поделился в своём телеграм-канале во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, речь идёт о попытке украинского режима обратить на себя внимание и выиграть информационные очки после череды крупных поражений.
"Излюбленный метод террористов: бросать трусливо позиции и избегать открытого честного боя, чтобы, отсиживаясь где-то в тёплом местечке, в штабах, отдавать приказы об атаке объектов далеко не военной инфраструктуры и громко заявлять о своих победоносных действиях", — написал Кадыров.
Глава Чечни отметил, что меры реагирования на подобные попытки атаковать должны быть "не жёсткими, а жестокими". По его словам, "не надо цацкаться и церемониться", когда речь идёт о защите граждан.
"Напоследок немного забегу вперёд, но подробностей не раскрою. Скоро покажем в зоне СВО, что такое месть в полном смысле слова", — добавил он.
Напомним, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких дронах. В Минобороны РФ уточнили, что всего Киев выпустил восемь беспилотников, все они были поражены. Глава ведомства Сергей Шойгу подчеркнул, что целью атаки были гражданские объекты. Действительно, несколько жилых домов получили повреждения, но они оказались незначительными. Также никто из граждан серьёзно не пострадал.