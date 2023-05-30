В Подмосковье нашли шесть фрагментов беспилотников после утренней атаки

В Московской области после утренней атаки украинских беспилотников нашли шесть фрагментов дронов и снарядов. Об этом пишет SHOT .

По данным телеграм-канала, части БПЛА самолётного типа были найдены в селе Ильинское после семи часов утра, а в деревне Жуковка Одинцовского района — фрагменты квадрокоптера и снарядов. Кроме того, металлические части заметили у дома в деревне Новинки под Истрой и на территории школы в Ромашково Одинцовского округа.