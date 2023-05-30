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30 мая, 15:30

В Подмосковье нашли шесть фрагментов беспилотников после утренней атаки

В Московской области после утренней атаки украинских беспилотников нашли шесть фрагментов дронов и снарядов. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, части БПЛА самолётного типа были найдены в селе Ильинское после семи часов утра, а в деревне Жуковка Одинцовского района — фрагменты квадрокоптера и снарядов. Кроме того, металлические части заметили у дома в деревне Новинки под Истрой и на территории школы в Ромашково Одинцовского округа.

Путин дал оценку работе ПВО при отражении атаки дронов на Москву

Путин дал оценку работе ПВО при отражении атаки дронов на Москву

Напомним, утром 30 мая Киев совершил налёт беспилотников на столичный регион. Например, жители Москвы сообщили сразу о нескольких дронах: на улице Атласова в поселении Московский, Профсоюзной улице, Ленинском проспекте в Москве. В Минобороны РФ уточнили, что всего Киев выпустил восемь беспилотников, все они были поражены. Глава ведомства Сергей Шойгу подчеркнул, что целью атаки были гражданские объекты. К счастью, никто из граждан серьёзно не пострадал. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

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LIFE

Матвей Константинов
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