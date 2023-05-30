В Подмосковье нашли шесть фрагментов беспилотников после утренней атаки
В Московской области после утренней атаки украинских беспилотников нашли шесть фрагментов дронов и снарядов. Об этом пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, части БПЛА самолётного типа были найдены в селе Ильинское после семи часов утра, а в деревне Жуковка Одинцовского района — фрагменты квадрокоптера и снарядов. Кроме того, металлические части заметили у дома в деревне Новинки под Истрой и на территории школы в Ромашково Одинцовского округа.
Напомним, утром 30 мая Киев совершил налёт беспилотников на столичный регион. Например, жители Москвы сообщили сразу о нескольких дронах: на улице Атласова в поселении Московский, Профсоюзной улице, Ленинском проспекте в Москве. В Минобороны РФ уточнили, что всего Киев выпустил восемь беспилотников, все они были поражены. Глава ведомства Сергей Шойгу подчеркнул, что целью атаки были гражданские объекты. К счастью, никто из граждан серьёзно не пострадал. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье "Теракт".
LIFE