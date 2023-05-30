СК завёл дело о теракте после атаки дронов на Москву

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт" после атаки беспилотников на Москву и Подмосковье.

"К расследованию привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК России, а также эксперты СЭЦ ведомства", — говорится в сообщении СК РФ.