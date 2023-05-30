Путин дал оценку работе ПВО при отражении атаки дронов на Москву

Президент РФ Владимир Путин оценил работу системы ПВО во время отражения атаки дронов на Москву . По его мнению, средства противовоздушной обороны сработали удовлетворительно.

"Хочу сказать, что система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно. Хотя есть над чем работать. Мы сталкивались с такими же проблемами на авиабазе Хмеймим в Сирии", — сказал глава государства во время посещения центра "Зотов", отвечая на вопрос главы АСИ Светланы Чупшевой, касающийся атаки БПЛА на Москву.