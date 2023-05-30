Путин дал оценку работе ПВО при отражении атаки дронов на Москву
Путин: Система ПВО Москвы во время атаки дронов сработала удовлетворительно
Президент РФ Владимир Путин оценил работу системы ПВО во время отражения атаки дронов на Москву. По его мнению, средства противовоздушной обороны сработали удовлетворительно.
Путин ответил на вопросы об Украине в ходе посещения центра "Зотов". Видео Лайфа
"Хочу сказать, что система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно. Хотя есть над чем работать. Мы сталкивались с такими же проблемами на авиабазе Хмеймим в Сирии", — сказал глава государства во время посещения центра "Зотов", отвечая на вопрос главы АСИ Светланы Чупшевой, касающийся атаки БПЛА на Москву.
Как указал Путин, власти РФ знают, что нужно делать для уплотнения системы ПВО Москвы, и руководство страны будет этим заниматься.
Напомним, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких дронах: на улице Атласова в поселении Московский, Профсоюзной улице, Ленинском проспекте в Москве. В Минобороны РФ уточнили, что всего Киев выпустил восемь беспилотников, все они были поражены. Глава ведомства Сергей Шойгу подчеркнул, что целью атаки были гражданские объекты. Действительно, несколько зданий получили повреждения, но они оказались незначительными. Также никто из граждан серьёзно не пострадал. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт" после атаки дронов на Москву.
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