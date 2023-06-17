В центре Белгорода загорелась крыша в элитном ЖК "Славянский"

В центре Белгорода на Свято-Троицком бульваре горит крыша дома в элитном ЖК "Славянский". Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пожар возник в котельной, расположенной на крыше. На месте работают пожарные расчёты. Пострадавших нет.

В центре Белгорода горит крыша в элитном ЖК "Славянский". Видео © Telegram / SHOT

"Жильцов из горящего дома эвакуировали на безопасное расстояние. Пожарные и спасатели обходят задымлённые квартиры верхних этажей", — написал мэр города Валентин Демидов в телеграм-канале.