Мощный пожар охватил пятиэтажку в Казани
В Казани горит крыша пятиэтажного дома, жильцов эвакуируют
На крыше жилого пятиэтажного дома в Казани произошёл крупный пожар, огонь охватил практически всю кровлю. Видео публикует телеграм-канал SHOT.
Пожар на крыше жилого дома в Казани. Видео © t.me / SHOT
По информации ГУ МЧС России по Татарстану, возгорание случилось в доме на улице Чехова. На месте работают экстренные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.
"В 18:35 мск поступило сообщение о пожаре на кровле пятиэтажного жилого дома по ул. Чехова, д. 8/2 в Казани. Подразделения Казанского гарнизона реагировали по второму номеру вызова", — сообщили в пресс-службе МЧС.
В мэрии города уточнили, что всего в доме 66 квартир, на место прибыл глава Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов. Идёт подготовка мест размещения для временного расселения жителей.
"Для нас сейчас главное — безопасность жителей, поэтому максимально просим обратиться <…> тех, кому необходимо будет жильё", — сказал Салихов.
Ранее крупный пожар на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области охватил 200 квадратных метров, загорелась кровля шестого энергоблока. В результате ЧП пострадали три сотрудника станции. По словам Голубева, причиной аварии могло стать возгорание газа в ходе технологических работ. Из-за ЧП без света остались 364 тысячи потребителей.
t.me / SHOT