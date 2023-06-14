Регион

Уведомления отключены

14 июня, 16:56

Мощный пожар охватил пятиэтажку в Казани

В Казани горит крыша пятиэтажного дома, жильцов эвакуируют

На крыше жилого пятиэтажного дома в Казани произошёл крупный пожар, огонь охватил практически всю кровлю. Видео публикует телеграм-канал SHOT.

Пожар на крыше жилого дома в Казани. Видео © t.me / SHOT

По информации ГУ МЧС России по Татарстану, возгорание случилось в доме на улице Чехова. На месте работают экстренные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.

"В 18:35 мск поступило сообщение о пожаре на кровле пятиэтажного жилого дома по ул. Чехова, д. 8/2 в Казани. Подразделения Казанского гарнизона реагировали по второму номеру вызова", — сообщили в пресс-службе МЧС.

В мэрии города уточнили, что всего в доме 66 квартир, на место прибыл глава Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов. Идёт подготовка мест размещения для временного расселения жителей.

"Для нас сейчас главное — безопасность жителей, поэтому максимально просим обратиться <…> тех, кому необходимо будет жильё", — сказал Салихов.

Три сотрудника пострадали при пожаре на Новочеркасской ГРЭС

Три сотрудника пострадали при пожаре на Новочеркасской ГРЭС

Ранее крупный пожар на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области охватил 200 квадратных метров, загорелась кровля шестого энергоблока. В результате ЧП пострадали три сотрудника станции. По словам Голубева, причиной аварии могло стать возгорание газа в ходе технологических работ. Из-за ЧП без света остались 364 тысячи потребителей.

Обложка ©

t.me / SHOT

Ирина Фальке
  • Новости
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров