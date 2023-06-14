Мощный пожар охватил пятиэтажку в Казани

На крыше жилого пятиэтажного дома в Казани произошёл крупный пожар, огонь охватил практически всю кровлю. Видео публикует телеграм-канал SHOT.

Пожар на крыше жилого дома в Казани. Видео © t.me / SHOT

По информации ГУ МЧС России по Татарстану, возгорание случилось в доме на улице Чехова. На месте работают экстренные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.

"В 18:35 мск поступило сообщение о пожаре на кровле пятиэтажного жилого дома по ул. Чехова, д. 8/2 в Казани. Подразделения Казанского гарнизона реагировали по второму номеру вызова", — сообщили в пресс-службе МЧС.

В мэрии города уточнили, что всего в доме 66 квартир, на место прибыл глава Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов. Идёт подготовка мест размещения для временного расселения жителей.