Пожар на Новочеркасской ГРЭС оставил без света 364 тысячи потребителей

Ограничения из-за пожара на Новочеркасской ГРЭС коснулись 364 тысяч потребителей электроэнергии, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, уже реализованы мероприятия для увеличения притока мощности.

"Ограничения не коснулись потребителей первой категории надёжности — больниц и других особо значимых социальных объектов... С 16:16 в Ростовской области началось поэтапное подключение потребителей", — написал он в своём телеграм-канале.