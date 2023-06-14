Пожар на Новочеркасской ГРЭС оставил без света 364 тысячи потребителей
Ограничения из-за пожара на Новочеркасской ГРЭС коснулись 364 тысяч потребителей электроэнергии, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, уже реализованы мероприятия для увеличения притока мощности.
"Ограничения не коснулись потребителей первой категории надёжности — больниц и других особо значимых социальных объектов... С 16:16 в Ростовской области началось поэтапное подключение потребителей", — написал он в своём телеграм-канале.
Глава региона отметил, что ввод в эксплуатацию отключённых энергоблоков будет проводиться поэтапно и в круглосуточном режиме. Энергоснабжение потребителей планируется восстановить уже в ближайшие часы.
Напомним, пожар на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области охватил 200 квадратных метров, загорелась кровля шестого энергоблока. В результате ЧП пострадали три сотрудника станции. По словам Голубева, причиной аварии могло стать возгорание газа в ходе технологических работ.
T.me / SHOT