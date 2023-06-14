Три сотрудника пострадали при пожаре на Новочеркасской ГРЭС

Пожар на Новочеркасской ГРЭС возник из-за возгорания газа во время проведения работ, слухи о взрыве не подтвердились. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Информация о взрыве не подтверждается. Возможной причиной специалисты называют возгорание газа в ходе технологических работ на станции", — написал он в телеграм-канале.

Тушение пожара на Новочеркасской ГРЭС. Видео © МЧС России

В результате возгорания пострадали три сотрудника станции, они доставлены в больницу. Работа ГРЭС приостановлена, для жителей области будут введены временные ограничения в поставке электроэнергии. Сейчас горение в машинном зале между пятым и шестым блоками ликвидировано, пожар локализован. МЧС России показал кадры работы пожарных на объекте.