На НПЗ в Краснодаре произошёл новый пожар

На нефтеперерабатывающем заводе в Краснодаре случился снова пожар. Об этом сообщил телеграм-канал Kub Mash .

По его данным, в этот раз огонь охватил десять квадратных метров. К настоящему моменту возгорание локализовано. Причина остаётся прежняя — технологический сброс газа на факельный стояк. На месте происшествия работают пожарные.