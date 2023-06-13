На НПЗ в Краснодаре произошёл новый пожар
Kub Mash: Новый пожар произошёл на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодаре
На нефтеперерабатывающем заводе в Краснодаре случился снова пожар. Об этом сообщил телеграм-канал Kub Mash.
Новый пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодаре. Видео © Telegram / Kub Mash
По его данным, в этот раз огонь охватил десять квадратных метров. К настоящему моменту возгорание локализовано. Причина остаётся прежняя — технологический сброс газа на факельный стояк. На месте происшествия работают пожарные.
Напомним, утром 13 июня стало известно о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодаре неподалёку от Яблоновского моста. Огромный столб чёрного дыма был виден за несколько километров от места инцидента. В оперативном штабе сообщали о горении установки по сжиганию избыточного газа, расположенной на газовой колонке.
Telegram / Kub Mash