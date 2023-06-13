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13 июня, 08:04

На НПЗ в Краснодаре произошёл новый пожар

Kub Mash: Новый пожар произошёл на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодаре

На нефтеперерабатывающем заводе в Краснодаре случился снова пожар. Об этом сообщил телеграм-канал Kub Mash.

Новый пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодаре. Видео © Telegram / Kub Mash

По его данным, в этот раз огонь охватил десять квадратных метров. К настоящему моменту возгорание локализовано. Причина остаётся прежняя — технологический сброс газа на факельный стояк. На месте происшествия работают пожарные.

Стала известна причина пожара на НПЗ в Краснодаре

Стала известна причина пожара на НПЗ в Краснодаре

Напомним, утром 13 июня стало известно о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодаре неподалёку от Яблоновского моста. Огромный столб чёрного дыма был виден за несколько километров от места инцидента. В оперативном штабе сообщали о горении установки по сжиганию избыточного газа, расположенной на газовой колонке.

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Telegram / Kub Mash

Светлана Оперук
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