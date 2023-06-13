Регион

Уведомления отключены

13 июня, 06:25

Стала известна причина пожара на НПЗ в Краснодаре

Оперштаб Кубани: Технологический сбой стал причиной пожара на НПЗ в Краснодаре

<p>Пожарные на НПЗ в Краснодаре, где произошло возгорание. Обложка © Telegram / ГУ МЧС по Краснодарскому краю</p>

Пожарные на НПЗ в Краснодаре, где произошло возгорание. Обложка © Telegram / ГУ МЧС по Краснодарскому краю

В Краснодаре ликвидировали пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Его причиной стал технологический сбой на факельном стояке, сообщили в оперативном штабе региона.

"Причина пожара — произошёл технологический сбой на факельном стояке НПЗ, где происходит сжигание избыточного газа, который образуется в процессе переработки нефтепродуктов", — говорится в сообщении в телеграм-канале оперштаба.

Уточняется, что пожар был ликвидирован в 07:54 на площади 20 квадратов.

Афипский НПЗ под Краснодаром атаковал один дрон-камикадзе

Афипский НПЗ под Краснодаром атаковал один дрон-камикадзе

Напомним, утром во вторник стало известно о пожаре на НПЗ в Краснодаре неподалёку от Яблоновского моста. Огромный чёрный дым был виден за несколько километров от места возгорания. В оперштабе сообщали о горении установки по сжиганию избыточного газа, расположенной на газовой колонке.

Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров