Стала известна причина пожара на НПЗ в Краснодаре

В Краснодаре ликвидировали пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Его причиной стал технологический сбой на факельном стояке, сообщили в оперативном штабе региона.

"Причина пожара — произошёл технологический сбой на факельном стояке НПЗ, где происходит сжигание избыточного газа, который образуется в процессе переработки нефтепродуктов", — говорится в сообщении в телеграм-канале оперштаба.