Жители Краснодарского края сообщили о мощном пожаре, который охватил нефтебазу неподалёку от Яблоновского моста. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия.

Жители Краснодара сообщили о мощнейшем пожаре на нефтебазе. Видео © LIFE

На опубликованных кадрах видно, что огромный чёрный дым виден за несколько километров от места возгорания. Что послужило причиной происшествия, неизвестно. Информации о пострадавших не поступало.