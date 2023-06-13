Регион

Уведомления отключены

13 июня, 04:45

Жители Краснодара сообщили о мощнейшем пожаре на нефтебазе

Жители Краснодара сообщили о пожаре на нефтебазе у Яблоновского моста

<p>В социальных сетях делятся снимками с места подрал на нефтебазе. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/chpkrasnodara" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЧП Краснодара</a></p>

В социальных сетях делятся снимками с места подрал на нефтебазе. Обложка © t.me / ЧП Краснодара

Жители Краснодарского края сообщили о мощном пожаре, который охватил нефтебазу неподалёку от Яблоновского моста. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия.

Жители Краснодара сообщили о мощнейшем пожаре на нефтебазе. Видео © LIFE

На опубликованных кадрах видно, что огромный чёрный дым виден за несколько километров от места возгорания. Что послужило причиной происшествия, неизвестно. Информации о пострадавших не поступало.

В районе нефтебазы в Курске упал беспилотник

В районе нефтебазы в Курске упал беспилотник

Ранее Лайф писал о пожаре в краснодарском посёлке Волна Темрюкского района. Причиной возгорания резервуаров с топливом на нефтебазе оказалась атака двух беспилотников.

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров