Жители Краснодара сообщили о мощнейшем пожаре на нефтебазе
Жители Краснодара сообщили о пожаре на нефтебазе у Яблоновского моста
В социальных сетях делятся снимками с места подрал на нефтебазе. Обложка © t.me / ЧП Краснодара
Жители Краснодарского края сообщили о мощном пожаре, который охватил нефтебазу неподалёку от Яблоновского моста. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия.
Жители Краснодара сообщили о мощнейшем пожаре на нефтебазе. Видео © LIFE
На опубликованных кадрах видно, что огромный чёрный дым виден за несколько километров от места возгорания. Что послужило причиной происшествия, неизвестно. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее Лайф писал о пожаре в краснодарском посёлке Волна Темрюкского района. Причиной возгорания резервуаров с топливом на нефтебазе оказалась атака двух беспилотников.