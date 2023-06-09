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9 июня, 13:22

В районе нефтебазы в Курске упал беспилотник

Беспилотник упал в районе нефтебазы в Курске днём в пятницу, 9 июня. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Он рухнул на территории резервуарного парка, не вызвав никаких повреждений и разрушений на объекте. На месте сейчас работают дежурные группы спецслужб", — написал он в телеграм-канале, добавив, что ситуация находится под контролем.

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А ранее сегодня, 9 июня, над Белгородом сбили беспилотник, его обломки рухнули на БЦ "КапиталЪ", после чего начался пожар. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что детонации не произошло, но сам дрон загорелся. Пострадавших нет, есть незначительные разрушения крыши и котельной.

Обложка ©

Getty Images / Paula Bronstein

Александра Вишнякова
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