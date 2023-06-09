В районе нефтебазы в Курске упал беспилотник

Беспилотник упал в районе нефтебазы в Курске днём в пятницу, 9 июня. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Он рухнул на территории резервуарного парка, не вызвав никаких повреждений и разрушений на объекте. На месте сейчас работают дежурные группы спецслужб", — написал он в телеграм-канале, добавив, что ситуация находится под контролем.