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9 июня, 12:24

"Слышала рёв или гул": Очевидица падения дрона в Воронеже рассказала о первых секундах после взрыва

Очевидица падения дрона в Воронеже сравнила его гул с мотоциклетным

Перед падением беспилотника на жилой дом в Воронеже в небе был слышен рёв, подобный мотоциклетному. Об этом SHOT рассказала работающая на первом этаже здания женщина. По её словам, сразу после громкого хлопка работники стали выбегать в коридор, началась паника.

Очевидица падения дрона в Воронеже рассказала о происшествии. Видео © SHOT

"Я лично слышала такой как бы рёв или гул. У меня окно приоткрыто было, <...> я услышала звук, мне вообще показалось, что как будто едет мотоцикл. И тут же раздался такой сильный хлопок, взрыв прям. <...> Сорвало шторину, она тут же упала, какие-то бумаги разлетелись, какая-то дымка", поделилась жительница Воронежа.

Собеседница телеграм-канала добавила, что некоторые двери сорвало с петель, а окна выбило. Женщина же больше перепугалась не за себя, а за жильцов дома, ведь в квартирах в момент взрыва могли быть дети.

По словам экспертов, упавший дрон — это украинский UJ-22 Airborne. Официального подтверждения данной информации пока нет.

Выбитая дверь и осколки стены: Появились фото из дома в Воронеже, в который врезался дрон

Выбитая дверь и осколки стены: Появились фото из дома в Воронеже, в который врезался дрон

Напомним, утром 9 июня беспилотник врезался в многоэтажку на улице Белинского, пострадали три человека. По предварительным данным, дрон летел в сторону авиационного завода, нёс взрывчатку и был начинён металлическими шариками. Момент падения аппарата попал на камеры. Как заявили в Кремле, Киев продолжает атаки на гражданские объекты России. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Власти Воронежской области сообщили, что расселять атакованный БПЛА дом не требуется.

Обложка ©

Telegram / "Воронеж №1"

Матвей Константинов
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