"Слышала рёв или гул": Очевидица падения дрона в Воронеже рассказала о первых секундах после взрыва
Очевидица падения дрона в Воронеже сравнила его гул с мотоциклетным
Перед падением беспилотника на жилой дом в Воронеже в небе был слышен рёв, подобный мотоциклетному. Об этом SHOT рассказала работающая на первом этаже здания женщина. По её словам, сразу после громкого хлопка работники стали выбегать в коридор, началась паника.
Очевидица падения дрона в Воронеже рассказала о происшествии. Видео © SHOT
"Я лично слышала такой как бы рёв или гул. У меня окно приоткрыто было, <...> я услышала звук, мне вообще показалось, что как будто едет мотоцикл. И тут же раздался такой сильный хлопок, взрыв прям. <...> Сорвало шторину, она тут же упала, какие-то бумаги разлетелись, какая-то дымка", — поделилась жительница Воронежа.
Собеседница телеграм-канала добавила, что некоторые двери сорвало с петель, а окна выбило. Женщина же больше перепугалась не за себя, а за жильцов дома, ведь в квартирах в момент взрыва могли быть дети.
По словам экспертов, упавший дрон — это украинский UJ-22 Airborne. Официального подтверждения данной информации пока нет.
Напомним, утром 9 июня беспилотник врезался в многоэтажку на улице Белинского, пострадали три человека. По предварительным данным, дрон летел в сторону авиационного завода, нёс взрывчатку и был начинён металлическими шариками. Момент падения аппарата попал на камеры. Как заявили в Кремле, Киев продолжает атаки на гражданские объекты России. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Власти Воронежской области сообщили, что расселять атакованный БПЛА дом не требуется.
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