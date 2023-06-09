"Слышала рёв или гул": Очевидица падения дрона в Воронеже рассказала о первых секундах после взрыва

Перед падением беспилотника на жилой дом в Воронеже в небе был слышен рёв, подобный мотоциклетному. Об этом SHOT рассказала работающая на первом этаже здания женщина. По её словам, сразу после громкого хлопка работники стали выбегать в коридор, началась паника.

Очевидица падения дрона в Воронеже рассказала о происшествии. Видео © SHOT

"Я лично слышала такой как бы рёв или гул. У меня окно приоткрыто было, <...> я услышала звук, мне вообще показалось, что как будто едет мотоцикл. И тут же раздался такой сильный хлопок, взрыв прям. <...> Сорвало шторину, она тут же упала, какие-то бумаги разлетелись, какая-то дымка", — поделилась жительница Воронежа.

Собеседница телеграм-канала добавила, что некоторые двери сорвало с петель, а окна выбило. Женщина же больше перепугалась не за себя, а за жильцов дома, ведь в квартирах в момент взрыва могли быть дети.