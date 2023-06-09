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9 июня, 08:44

Выбитая дверь и осколки стены: Появились фото из дома в Воронеже, в который врезался дрон

Опубликованы первые кадры из дома в Воронеже, в который врезался беспилотник

Телеграм-канал SHOT опубликовал первые фото из повреждённого взрывом беспилотника жилого дома в Воронеже. На них — офис, в котором взрывной волной выбило окна и дверь. На полу валяются канцелярские принадлежности, а в коридоре — часть повреждённой стены.

  • Повреждения внутри дома, в который врезался беспилотник в Воронеже. Фото © Telegram / SHOT
    Повреждения внутри дома, в который врезался беспилотник в Воронеже. Фото © Telegram / SHOT
  • Повреждения внутри дома, в который врезался беспилотник в Воронеже. Фото © Telegram / SHOT
    Повреждения внутри дома, в который врезался беспилотник в Воронеже. Фото © Telegram / SHOT
  • Повреждения внутри дома, в который врезался беспилотник в Воронеже. Фото © Telegram / SHOT
    Повреждения внутри дома, в который врезался беспилотник в Воронеже. Фото © Telegram / SHOT

Повреждения внутри дома, в который врезался беспилотник в Воронеже. Фото © Telegram / SHOT

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По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, в момент взрыва офисное помещение было пустым. Сейчас эксперты решают, нужно ли расселять дом или подъезд.

"По остальным мерам решение будет приниматься на совещании сегодня под моим руководством",написал глава региона в своём телеграм-канале.

Момент падения беспилотника на жилой дом в Воронеже попал на видео

Момент падения беспилотника на жилой дом в Воронеже попал на видео

Напомним, сегодня утром беспилотник врезался в жилой дом на улице Белинского в Воронеже. По предварительным данным, он нёс взрывчатку и летел в сторону авиационного завода. В результате падения дрона на дом пострадали три человека, им оказали помощь на месте.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Матвей Константинов
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