Выбитая дверь и осколки стены: Появились фото из дома в Воронеже, в который врезался дрон
Опубликованы первые кадры из дома в Воронеже, в который врезался беспилотник
Телеграм-канал SHOT опубликовал первые фото из повреждённого взрывом беспилотника жилого дома в Воронеже. На них — офис, в котором взрывной волной выбило окна и дверь. На полу валяются канцелярские принадлежности, а в коридоре — часть повреждённой стены.
По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, в момент взрыва офисное помещение было пустым. Сейчас эксперты решают, нужно ли расселять дом или подъезд.
"По остальным мерам решение будет приниматься на совещании сегодня под моим руководством", — написал глава региона в своём телеграм-канале.
Напомним, сегодня утром беспилотник врезался в жилой дом на улице Белинского в Воронеже. По предварительным данным, он нёс взрывчатку и летел в сторону авиационного завода. В результате падения дрона на дом пострадали три человека, им оказали помощь на месте.
Telegram / SHOT