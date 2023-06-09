Выбитая дверь и осколки стены: Появились фото из дома в Воронеже, в который врезался дрон

Телеграм-канал SHOT опубликовал первые фото из повреждённого взрывом беспилотника жилого дома в Воронеже. На них — офис, в котором взрывной волной выбило окна и дверь. На полу валяются канцелярские принадлежности, а в коридоре — часть повреждённой стены.







По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, в момент взрыва офисное помещение было пустым. Сейчас эксперты решают, нужно ли расселять дом или подъезд.