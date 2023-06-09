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9 июня, 08:18

Стала известна цель дрона, который врезался в жилой дом в Воронеже

SHOT: Упавший в Воронеже беспилотник летел на авиационный завод

<p>Дом в Воронеже, в который врезался беспилотник. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/vrn01" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Воронеж № 1"</a></p>

Дом в Воронеже, в который врезался беспилотник. Обложка © Telegram / "Воронеж № 1"

Беспилотник, врезавшийся в жилой дом в Воронеже, летел в сторону авиационного завода на улице Циолковского. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

Полёт беспилотника, врезавшегося в дом в Воронеже. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, дрон двигался на высоте 200 метров и отклонился от курса из-за воздействия РЭБ. На опубликованных кадрах виден полёт серого БПЛА, размах его крыльев составляет полтора метра. В результате взрыва минимум десять квартир получили повреждения, также разрушена несущая стена на втором этаже.

Два человека пострадали в результате падения дрона в Воронеже

Два человека пострадали в результате падения дрона в Воронеже

Напомним, беспилотник врезался в жилой дом на улице Белинского в Воронеже. По предварительным данным, он нёс взрывчатку, местные жители слышали взрывы.

Матвей Константинов
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