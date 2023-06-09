Стала известна цель дрона, который врезался в жилой дом в Воронеже

Беспилотник, врезавшийся в жилой дом в Воронеже, летел в сторону авиационного завода на улице Циолковского. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

Полёт беспилотника, врезавшегося в дом в Воронеже. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, дрон двигался на высоте 200 метров и отклонился от курса из-за воздействия РЭБ. На опубликованных кадрах виден полёт серого БПЛА, размах его крыльев составляет полтора метра. В результате взрыва минимум десять квартир получили повреждения, также разрушена несущая стена на втором этаже.