Стала известна цель дрона, который врезался в жилой дом в Воронеже
SHOT: Упавший в Воронеже беспилотник летел на авиационный завод
Дом в Воронеже, в который врезался беспилотник. Обложка © Telegram / "Воронеж № 1"
Беспилотник, врезавшийся в жилой дом в Воронеже, летел в сторону авиационного завода на улице Циолковского. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.
Полёт беспилотника, врезавшегося в дом в Воронеже. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, дрон двигался на высоте 200 метров и отклонился от курса из-за воздействия РЭБ. На опубликованных кадрах виден полёт серого БПЛА, размах его крыльев составляет полтора метра. В результате взрыва минимум десять квартир получили повреждения, также разрушена несущая стена на втором этаже.
Напомним, беспилотник врезался в жилой дом на улице Белинского в Воронеже. По предварительным данным, он нёс взрывчатку, местные жители слышали взрывы.