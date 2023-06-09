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9 июня, 07:31

Сбитый дрон со взрывчаткой врезался в жилой дом в Воронеже

SHOT: В Воронеже сбитый беспилотник со взрывчаткой врезался в жилой дом

<p>Беспилотник врезался в жилой дом в Воронеже. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/vrn01/11436" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Воронеж № 1"</a></p>

Беспилотник врезался в жилой дом в Воронеже. Обложка © Telegram / "Воронеж № 1"

В Воронеже, предположительно, сбитый беспилотник врезался в жилой дом. Об этом сообщает SHOТ.

По данным телеграм-канала, дрон нёс взрывчатку. Местные жители сообщают, что слышали взрыв. Информация о пострадавших уточняется.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил информацию о ЧП.

"По предварительным данным, на улице Белинского в Воронеже упал БПЛА. Спецслужбы работают на месте. Подробности позднее. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Гусев в своём телеграм-канале.

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Ранее в Белгороде беспилотник упал у жилых домов, пострадало два человека. Одного с подозрением на сотрясение мозга доставили в больницу, второй с лёгкими ушибами от госпитализации отказался.

Никита Никонов
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