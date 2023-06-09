Сбитый дрон со взрывчаткой врезался в жилой дом в Воронеже
SHOT: В Воронеже сбитый беспилотник со взрывчаткой врезался в жилой дом
Беспилотник врезался в жилой дом в Воронеже. Обложка © Telegram / "Воронеж № 1"
В Воронеже, предположительно, сбитый беспилотник врезался в жилой дом. Об этом сообщает SHOТ.
По данным телеграм-канала, дрон нёс взрывчатку. Местные жители сообщают, что слышали взрыв. Информация о пострадавших уточняется.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил информацию о ЧП.
"По предварительным данным, на улице Белинского в Воронеже упал БПЛА. Спецслужбы работают на месте. Подробности позднее. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Гусев в своём телеграм-канале.
Ранее в Белгороде беспилотник упал у жилых домов, пострадало два человека. Одного с подозрением на сотрясение мозга доставили в больницу, второй с лёгкими ушибами от госпитализации отказался.