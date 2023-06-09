Число пострадавших в результате падения дрона на дом в Воронеже выросло до трёх

Три человека пострадали после попадания беспилотника со взрывчаткой в жилой дом в Воронеже. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. Ранее было известно о двух пострадавших.

Жилой дом в Воронеже, в который попал беспилотник. Видео © Telegram / "Воронеж № 1"

"Трёх человек посекло осколками стекла. Помощь оказана на месте, от госпитализации люди отказались", — написал он в телеграм-канале.

Губернатор пообещал, что жителям многоэтажки помогут с восстановлением повреждённых квартир. Специалисты подробно изучат последствия ЧП, после чего станет понятно, какие именно работы предстоит провести. Сейчас на месте продолжают находиться сотрудники ФСБ, МЧС и другие спецслужбы.