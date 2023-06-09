Число пострадавших в результате падения дрона на дом в Воронеже выросло до трёх
Губернатор Гусев: Три человека пострадали после падения дрона на дом в Воронеже
Три человека пострадали после попадания беспилотника со взрывчаткой в жилой дом в Воронеже. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. Ранее было известно о двух пострадавших.
Жилой дом в Воронеже, в который попал беспилотник. Видео © Telegram / "Воронеж № 1"
"Трёх человек посекло осколками стекла. Помощь оказана на месте, от госпитализации люди отказались", — написал он в телеграм-канале.
Губернатор пообещал, что жителям многоэтажки помогут с восстановлением повреждённых квартир. Специалисты подробно изучат последствия ЧП, после чего станет понятно, какие именно работы предстоит провести. Сейчас на месте продолжают находиться сотрудники ФСБ, МЧС и другие спецслужбы.
Напомним, сегодня утром на улице Белинского в Воронеже сбитый беспилотник врезался в жилой дом. Это произошло в 40 метрах от храма. По предварительным данным, беспилотник нёс взрывчатку и летел в сторону авиационного завода на улице Циолковского.
Telegram / "Воронеж № 1"