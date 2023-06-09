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9 июня, 08:36

Число пострадавших в результате падения дрона на дом в Воронеже выросло до трёх

Губернатор Гусев: Три человека пострадали после падения дрона на дом в Воронеже

Три человека пострадали после попадания беспилотника со взрывчаткой в жилой дом в Воронеже. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. Ранее было известно о двух пострадавших.

Жилой дом в Воронеже, в который попал беспилотник. Видео © Telegram / "Воронеж № 1"

"Трёх человек посекло осколками стекла. Помощь оказана на месте, от госпитализации люди отказались", — написал он в телеграм-канале.

Губернатор пообещал, что жителям многоэтажки помогут с восстановлением повреждённых квартир. Специалисты подробно изучат последствия ЧП, после чего станет понятно, какие именно работы предстоит провести. Сейчас на месте продолжают находиться сотрудники ФСБ, МЧС и другие спецслужбы.

Момент падения беспилотника на жилой дом в Воронеже попал на видео

Момент падения беспилотника на жилой дом в Воронеже попал на видео

Напомним, сегодня утром на улице Белинского в Воронеже сбитый беспилотник врезался в жилой дом. Это произошло в 40 метрах от храма. По предварительным данным, беспилотник нёс взрывчатку и летел в сторону авиационного завода на улице Циолковского.

Обложка ©

Telegram / "Воронеж № 1"

Татьяна Миссуми
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