Регион

Уведомления отключены

9 июня, 08:55

Упавший на дом в Воронеже дрон был начинён металлическими шариками

Беспилотник, врезавшийся в жилой дом на улице Белинского в Воронеже, был начинён металлическими шариками. Их сейчас находят на месте падения. Об этом сообщает SHOT и публикует видео с поражающими элементами.

Упавший на дом в Воронеже дрон был начинён металлическими шариками. Видео © SHOT

Выбитая дверь и осколки стены: Появились фото из дома в Воронеже, в который врезался дрон

Выбитая дверь и осколки стены: Появились фото из дома в Воронеже, в который врезался дрон

Напомним, утром 9 июня беспилотник врезался в жилой дом на улице Белинского в Воронеже. В результате пострадало три человека, им оказали помощь на месте. По предварительным данным, дрон нёс взрывчатку и летел в сторону авиационного завода. Лайф публиковал видео с моментом падения аппарата.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Воронежская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров