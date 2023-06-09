Упавший на дом в Воронеже дрон был начинён металлическими шариками
Беспилотник, врезавшийся в жилой дом на улице Белинского в Воронеже, был начинён металлическими шариками. Их сейчас находят на месте падения. Об этом сообщает SHOT и публикует видео с поражающими элементами.
Упавший на дом в Воронеже дрон был начинён металлическими шариками. Видео © SHOT
Напомним, утром 9 июня беспилотник врезался в жилой дом на улице Белинского в Воронеже. В результате пострадало три человека, им оказали помощь на месте. По предварительным данным, дрон нёс взрывчатку и летел в сторону авиационного завода. Лайф публиковал видео с моментом падения аппарата.
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