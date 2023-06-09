Регион

Уведомления отключены

9 июня, 08:54

Песков — о ЧП с БПЛА в Воронеже: Киев продолжает атаки на гражданские объекты

<p>Беспилотник врезался в жилой дом в Воронеже. Обложка © Telegram /<a href="https://t.me/vrn01/11440" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Воронеж № 1"</a></p>

Беспилотник врезался в жилой дом в Воронеже. Обложка © Telegram / "Воронеж № 1"

Киевский режим продолжает атаки на гражданские объекты России, РФ продолжает борьбу и специальную военную операцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя попадание беспилотника в жилой дом в Воронеже.

"Киевский режим продолжает атаки на объекты гражданской инфраструктуры, на жилые дома, деятельность киевского режима продолжается. Но мы продолжаем борьбу и продолжаем СВО", — заявил Песков в разговоре с журналистами.

По словам представителя Кремля, в дом попал, по-видимому, уже сбитый БПЛА. Детали ЧП уточняются, работают спецслужбы, которые этим занимаются, добавил пресс-секретарь президента.

Момент падения беспилотника на жилой дом в Воронеже попал на видео

Момент падения беспилотника на жилой дом в Воронеже попал на видео

Напомним, сегодня утром беспилотный летательный аппарат врезался в жилой дом на улице Белинского в Воронеже в 40 метрах от храма. По предварительным данным, он нёс взрывчатку и направлялся в сторону авиационного завода на улице Циолковского. В результате падения дрона на дом пострадали три человека, им оказали помощь на месте. Лайф публиковал фото разрушений внутри дома после ЧП.

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
  • Воронежская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров