Песков — о ЧП с БПЛА в Воронеже: Киев продолжает атаки на гражданские объекты

Киевский режим продолжает атаки на гражданские объекты России, РФ продолжает борьбу и специальную военную операцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя попадание беспилотника в жилой дом в Воронеже.

"Киевский режим продолжает атаки на объекты гражданской инфраструктуры, на жилые дома, деятельность киевского режима продолжается. Но мы продолжаем борьбу и продолжаем СВО", — заявил Песков в разговоре с журналистами.