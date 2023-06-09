Песков — о ЧП с БПЛА в Воронеже: Киев продолжает атаки на гражданские объекты
Беспилотник врезался в жилой дом в Воронеже. Обложка © Telegram / "Воронеж № 1"
Киевский режим продолжает атаки на гражданские объекты России, РФ продолжает борьбу и специальную военную операцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя попадание беспилотника в жилой дом в Воронеже.
"Киевский режим продолжает атаки на объекты гражданской инфраструктуры, на жилые дома, деятельность киевского режима продолжается. Но мы продолжаем борьбу и продолжаем СВО", — заявил Песков в разговоре с журналистами.
По словам представителя Кремля, в дом попал, по-видимому, уже сбитый БПЛА. Детали ЧП уточняются, работают спецслужбы, которые этим занимаются, добавил пресс-секретарь президента.
Напомним, сегодня утром беспилотный летательный аппарат врезался в жилой дом на улице Белинского в Воронеже в 40 метрах от храма. По предварительным данным, он нёс взрывчатку и направлялся в сторону авиационного завода на улице Циолковского. В результате падения дрона на дом пострадали три человека, им оказали помощь на месте. Лайф публиковал фото разрушений внутри дома после ЧП.