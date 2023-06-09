В Воронеже не будут расселять дом, в который врезался дрон

Власти не планируют расселять многоэтажный дом в Воронеже, в который сегодня врезался беспилотник. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

"По высотке: расселение не требуется. По информации ТСЖ, там проживают до 90 человек. Сейчас проводится опись повреждённого имущества", — написал он в своём телеграм-канале.

Губернатор отметил, что уже в ближайшее время начнутся восстановительные работы. По его словам, ремонт планируется вести круглосуточно, чтобы завершить за нескольких дней. Гусев уточнил, что подрядчик уже определён. Кроме того, власти региона попросили завод – изготовитель пластиковых окон поставить заявку в первую очередь.Также Гусев сообщил о введении режима ЧС районного масштаба.