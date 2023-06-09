В Воронеже не будут расселять дом, в который врезался дрон
Губернатор Гусев: В Воронеже ввели режим ЧС в районе падения БПЛА на жилой дом
Последствия попадания БПЛА в жилой дом в Воронеже. Обложка © Telegram / РИА "Воронеж"
Власти не планируют расселять многоэтажный дом в Воронеже, в который сегодня врезался беспилотник. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
"По высотке: расселение не требуется. По информации ТСЖ, там проживают до 90 человек. Сейчас проводится опись повреждённого имущества", — написал он в своём телеграм-канале.
Губернатор отметил, что уже в ближайшее время начнутся восстановительные работы. По его словам, ремонт планируется вести круглосуточно, чтобы завершить за нескольких дней. Гусев уточнил, что подрядчик уже определён. Кроме того, власти региона попросили завод – изготовитель пластиковых окон поставить заявку в первую очередь.Также Гусев сообщил о введении режима ЧС районного масштаба.
"Поручил мэрии Воронежа ввести режим ЧС районного масштаба: он позволит оперативно устранить повреждения высотного жилого дома и частного дома по соседству. У частного — повреждения кровли", — говорится в сообщении губернатора.
Как уже рассказывал Лайф, ЧП произошло сегодня утром. Беспилотник врезался в многоэтажку, расположенную по улице Белинского, в результате чего пострадали три человека. Предварительно установлено, что он летел в сторону авиационного завода, нёс взрывчатку и был начинён металлическими шариками. Момент падения аппарата попал на камеры. Как заявили в Кремле, Киев продолжает атаки на гражданские объекты России. Возбуждено уголовное дело, в СК заявили, что атака БПЛА была спланирована в интересах руководства Украины.