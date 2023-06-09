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9 июня, 11:54

В Воронеже не будут расселять дом, в который врезался дрон

Губернатор Гусев: В Воронеже ввели режим ЧС в районе падения БПЛА на жилой дом

<p>Последствия попадания БПЛА в жилой дом в Воронеже. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/riavrn36/13721" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РИА "Воронеж"</a></p>

Последствия попадания БПЛА в жилой дом в Воронеже. Обложка © Telegram / РИА "Воронеж"

Власти не планируют расселять многоэтажный дом в Воронеже, в который сегодня врезался беспилотник. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

"По высотке: расселение не требуется. По информации ТСЖ, там проживают до 90 человек. Сейчас проводится опись повреждённого имущества", — написал он в своём телеграм-канале.

Губернатор отметил, что уже в ближайшее время начнутся восстановительные работы. По его словам, ремонт планируется вести круглосуточно, чтобы завершить за нескольких дней. Гусев уточнил, что подрядчик уже определён. Кроме того, власти региона попросили завод – изготовитель пластиковых окон поставить заявку в первую очередь.Также Гусев сообщил о введении режима ЧС районного масштаба.

"Поручил мэрии Воронежа ввести режим ЧС районного масштаба: он позволит оперативно устранить повреждения высотного жилого дома и частного дома по соседству. У частного — повреждения кровли", — говорится в сообщении губернатора.

Выбитая дверь и осколки стены: Появились фото из дома в Воронеже, в который врезался дрон

Выбитая дверь и осколки стены: Появились фото из дома в Воронеже, в который врезался дрон

Как уже рассказывал Лайф, ЧП произошло сегодня утром. Беспилотник врезался в многоэтажку, расположенную по улице Белинского, в результате чего пострадали три человека. Предварительно установлено, что он летел в сторону авиационного завода, нёс взрывчатку и был начинён металлическими шариками. Момент падения аппарата попал на камеры. Как заявили в Кремле, Киев продолжает атаки на гражданские объекты России. Возбуждено уголовное дело, в СК заявили, что атака БПЛА была спланирована в интересах руководства Украины.

Николь Вербер
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