Сбитый над Белгородом беспилотник упал на бизнес-центр и загорелся
Губернатор Гладков: В Белгороде на офисное здание упал БПЛА, произошёл пожар
Место падения беспилотника на здание в Белгороде. Обложка © Telegram / Вячеслав Гладков
На Белгород упали обломки беспилотника, сбитого над городом. Об этом сообщает SHOT.
Беспилотник упал на бизнес-центр в Белгороде. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, они рухнули на БЦ "КапиталЪ" на улице Мокроусова, после чего начался пожар. Сейчас возгорание потушено.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что это был беспилотник.
"Детонации не произошло, но сам беспилотник загорелся. Его уже потушили. Пострадавших нет, есть незначительные разрушения крыши и котельной, также осколками повреждены два автомобиля", — написал Гладков в своём телеграм-канале.