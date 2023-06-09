Сбитый над Белгородом беспилотник упал на бизнес-центр и загорелся

На Белгород упали обломки беспилотника, сбитого над городом. Об этом сообщает SHOT.

Беспилотник упал на бизнес-центр в Белгороде. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, они рухнули на БЦ "КапиталЪ" на улице Мокроусова, после чего начался пожар. Сейчас возгорание потушено.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что это был беспилотник.