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13 июня, 05:13

Оперштаб Кубани подтвердил информацию о пожаре на территории нефтебазы

Оперштаб: На территории НПЗ в Краснодаре горит колонна для производства топлива

<p>Кадры с места пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодаре. Обложка © t.me /<a href="https://t.me/opershtab23/7056" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Оперативный штаб Краснодарского края</a></p>

Кадры с места пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодаре. Обложка © t.me / Оперативный штаб Краснодарского края

Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил информацию о пожаре на нефтеперерабатывающем предприятии, о котором ранее сообщили местные жители. По данным оперштаба, угрозы распространения огня нет.

Кадры с места пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодаре. Обложка © t.me / Кубань 24

"Сообщение о возгорании поступило в 6:21 утра. Происходит горение установки по сжиганию избыточного газа, расположенной на газовой колонке, площадь пожара — 20 кв. м. В 6:58 пожар был локализован, угрозы распространения нет", — сказано в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал. Причины пожара не сообщили. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники МЧС.

При пожаре на ж/д станции в Уфе пострадал один человек, он госпитализирован

При пожаре на ж/д станции в Уфе пострадал один человек, он госпитализирован

Ранее жители Краснодарского края сообщили о мощном пожаре, который охватил нефтебазу неподалёку от Яблоновского моста. Огромный чёрный дым виден за несколько километров от места возгорания.

Оксана Попова
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