Оперштаб Кубани подтвердил информацию о пожаре на территории нефтебазы

Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил информацию о пожаре на нефтеперерабатывающем предприятии, о котором ранее сообщили местные жители. По данным оперштаба, угрозы распространения огня нет.

Кадры с места пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодаре. Обложка © t.me / Кубань 24

"Сообщение о возгорании поступило в 6:21 утра. Происходит горение установки по сжиганию избыточного газа, расположенной на газовой колонке, площадь пожара — 20 кв. м. В 6:58 пожар был локализован, угрозы распространения нет", — сказано в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал. Причины пожара не сообщили. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники МЧС.