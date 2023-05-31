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31 мая, 05:53

Афипский НПЗ под Краснодаром атаковал один дрон-камикадзе

Атака Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, в результате которой произошёл пожар, была осуществлена одним дроном-камикадзе. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник.

Пожар на Афипском НПЗ под Краснодаром. Видео © T.me / SHOT

Обломки дрона повредили установку по переработке нефти, из-за чего на предприятии начался пожар. Эвакуация людей в результате произошедшего не потребовалась.

Стало известно о попытке атаковать дронами ещё один НПЗ на Кубани

Стало известно о попытке атаковать дронами ещё один НПЗ на Кубани

Напомним, в ночь на 31 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на Афипском НПЗ произошёл пожар после прилёта БПЛА. Пострадавших нет. Момент прилёта беспилотника по НПЗ попал на видео. К настоящему моменту пожар удалось ликвидировать.

Обложка ©

T.me / SHOT

Светлана Оперук
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