Стало известно о попытке атаковать дронами ещё один НПЗ на Кубани
SHOT: Ильский НПЗ в Краснодарском крае был атакован беспилотником
Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае сегодня ночью подвергся атаке беспилотников. По данным телеграм-канала SHOT, дрон-камикадзе упал на территорию предприятия примерно в три часа ночи, но не сдетонировал.
После падения беспилотника возгорания не произошло, повреждений и пострадавших нет. Эвакуация сотрудников также не проводилась.
Как писал Лайф, ранее губернатор Кондратьев заявил о пожаре в Северском районе на территории Афипского НПЗ. В результате происшествия никто не пострадал. Лайф публиковал видео инцидента.
T.me / SHOT