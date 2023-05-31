Стало известно о попытке атаковать дронами ещё один НПЗ на Кубани

Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае сегодня ночью подвергся атаке беспилотников. По данным телеграм-канала SHOT, дрон-камикадзе упал на территорию предприятия примерно в три часа ночи, но не сдетонировал.

После падения беспилотника возгорания не произошло, повреждений и пострадавших нет. Эвакуация сотрудников также не проводилась.