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31 мая, 05:09

Стало известно о попытке атаковать дронами ещё один НПЗ на Кубани

SHOT: Ильский НПЗ в Краснодарском крае был атакован беспилотником

Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае сегодня ночью подвергся атаке беспилотников. По данным телеграм-канала SHOT, дрон-камикадзе упал на территорию предприятия примерно в три часа ночи, но не сдетонировал.

После падения беспилотника возгорания не произошло, повреждений и пострадавших нет. Эвакуация сотрудников также не проводилась.

Стали известны подробности о попытке атаковать дронами НПЗ на Кубани

Стали известны подробности о попытке атаковать дронами НПЗ на Кубани

Как писал Лайф, ранее губернатор Кондратьев заявил о пожаре в Северском районе на территории Афипского НПЗ. В результате происшествия никто не пострадал. Лайф публиковал видео инцидента.

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T.me / SHOT

Оксана Попова
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