Регион

Уведомления отключены

31 мая, 01:32

Губернатор Кондратьев заявил о пожаре на НПЗ под Краснодаром из-за прилёта БПЛА

Кондратьев: На Афипском НПЗ на Кубани произошёл пожар после прилёта БПЛА

В Северском районе Краснодарского края горит Афипский нефтеперерабатывающий завод. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, причиной возгорания, предварительно, стала атака беспилотников.

В Краснодарском крае горит Афипский нефтеперерабатывающий завод, предварительно, после атаки дронов. Видео © vk.com / Ищу Тебя Ильский Северская Черноморка

"В Северском районе пожар на территории Афипского НПЗ. Горит одна из установок по перегонке мазута. Предварительная причина — прилёт БПЛА", — написал он в телеграм-канале.

Сейчас на месте работают экстренные службы. По словам Кондратьева, огонь удалось локализовать на площади в 100 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

Беспилотник упал на поле в Краснодарском крае

Беспилотник упал на поле в Краснодарском крае

Ранее Лайф писал, что несколько беспилотников попытались атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Все они были нейтрализованы, возникшее после падения задымление оперативно ликвидировали.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров