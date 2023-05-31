Губернатор Кондратьев заявил о пожаре на НПЗ под Краснодаром из-за прилёта БПЛА
Кондратьев: На Афипском НПЗ на Кубани произошёл пожар после прилёта БПЛА
В Северском районе Краснодарского края горит Афипский нефтеперерабатывающий завод. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, причиной возгорания, предварительно, стала атака беспилотников.
В Краснодарском крае горит Афипский нефтеперерабатывающий завод, предварительно, после атаки дронов. Видео © vk.com / Ищу Тебя Ильский Северская Черноморка
"В Северском районе пожар на территории Афипского НПЗ. Горит одна из установок по перегонке мазута. Предварительная причина — прилёт БПЛА", — написал он в телеграм-канале.
Сейчас на месте работают экстренные службы. По словам Кондратьева, огонь удалось локализовать на площади в 100 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее Лайф писал, что несколько беспилотников попытались атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Все они были нейтрализованы, возникшее после падения задымление оперативно ликвидировали.
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