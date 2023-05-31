Губернатор Кондратьев заявил о пожаре на НПЗ под Краснодаром из-за прилёта БПЛА

В Северском районе Краснодарского края горит Афипский нефтеперерабатывающий завод. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, причиной возгорания, предварительно, стала атака беспилотников.

В Краснодарском крае горит Афипский нефтеперерабатывающий завод, предварительно, после атаки дронов. Видео © vk.com / Ищу Тебя Ильский Северская Черноморка

"В Северском районе пожар на территории Афипского НПЗ. Горит одна из установок по перегонке мазута. Предварительная причина — прилёт БПЛА", — написал он в телеграм-канале.

Сейчас на месте работают экстренные службы. По словам Кондратьева, огонь удалось локализовать на площади в 100 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.