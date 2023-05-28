Стали известны подробности о попытке атаковать дронами НПЗ на Кубани

Четыре беспилотника попытались ночью нанести удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае. Детали атаки узнал SHOT.

Дроны атаковали завод около двух часов ночи. Предприятие не получило особых повреждений. Обломками БПЛА слегка повредило установку по производству дизельного топлива, но она не загорелась. Эвакуация не потребовалась.