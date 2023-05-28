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28 мая, 08:22

Стали известны подробности о попытке атаковать дронами НПЗ на Кубани

SHOT: Ночью четыре дрона атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае

Четыре беспилотника попытались ночью нанести удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае. Детали атаки узнал SHOT.

Дроны атаковали завод около двух часов ночи. Предприятие не получило особых повреждений. Обломками БПЛА слегка повредило установку по производству дизельного топлива, но она не загорелась. Эвакуация не потребовалась.

Два дрона ВСУ попытались атаковать нефтепровод "Дружба" в Тверской области

Два дрона ВСУ попытались атаковать нефтепровод "Дружба" в Тверской области

Напомним, прошедшей ночью несколько беспилотников попытались атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Все дроны были нейтрализованы. Пострадавших и разрушений нет.

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ТАСС / Игорь Онучин

Татьяна Миссуми
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