Два дрона ВСУ попытались атаковать нефтепровод "Дружба" в Тверской области
Минувшей ночью два украинских беспилотника попытались атаковать обслуживающую станцию нефтепровода "Дружба" в Андреапольском районе Тверской области. Как пишет SHOT, первый врезался в здание цеха рядом ней, после чего взорвался. Повреждены стена и крыша.
Второй дрон рухнул на землю и также сдетонировал. Возгорание быстро потушили, пострадавших нет. На месте работают силовики.
Также прошедшей ночью два украинских беспилотника атаковали нефтеперекачивающую станцию в Псковской области. Повреждено административное здание, пострадавших нет.
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ТАСС / Patrick Pleul / dpa-Zentralbild