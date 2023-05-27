Два дрона ВСУ попытались атаковать нефтепровод "Дружба" в Тверской области

Минувшей ночью два украинских беспилотника попытались атаковать обслуживающую станцию нефтепровода "Дружба" в Андреапольском районе Тверской области. Как пишет SHOT, первый врезался в здание цеха рядом ней, после чего взорвался. Повреждены стена и крыша.