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27 мая, 09:25

Два дрона ВСУ попытались атаковать нефтепровод "Дружба" в Тверской области

Минувшей ночью два украинских беспилотника попытались атаковать обслуживающую станцию нефтепровода "Дружба" в Андреапольском районе Тверской области. Как пишет SHOT, первый врезался в здание цеха рядом ней, после чего взорвался. Повреждены стена и крыша.

Второй дрон рухнул на землю и также сдетонировал. Возгорание быстро потушили, пострадавших нет. На месте работают силовики.

В белгородском посёлке Майский прогремел сильный взрыв после атаки дрона

В белгородском посёлке Майский прогремел сильный взрыв после атаки дрона

Также прошедшей ночью два украинских беспилотника атаковали нефтеперекачивающую станцию в Псковской области. Повреждено административное здание, пострадавших нет.

Обложка ©

ТАСС / Patrick Pleul / dpa-Zentralbild

Матвей Константинов
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