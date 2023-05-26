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26 мая, 20:52

В белгородском посёлке Майский прогремел сильный взрыв после атаки дрона

В посёлке Майский Белгородского района прогремел взрыв после атаки беспилотника

В посёлке Майский Белгородского района прогремел мощный взрыв, пишет SHOT со ссылкой на источник. Сообщается, что это могло произойти в результате атаки беспилотника.

Экстренные службы прибыли на место мощного взрыва в посёлке Майский Белгородского района. Видео © t.me / SHOT

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие и разрушения. Сейчас на месте происшествия находятся экстренные службы.

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Ранее у Масловой Пристани в Белгородской области раздались мощные взрывы. Эта территория находится примерно в 20 километрах от границы с Украиной.

Обложка ©

SHOT

Анатолий Симоненко
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