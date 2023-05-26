Регион

Уведомления отключены

26 мая, 18:17
4172

В Белгородской области мощные взрывы раздались у Масловой Пристани

У Масловой Пристани в Белгородской области раздались мощные взрывы. Эта территория находится примерно в 20 километрах от границы с Украиной.

Как сообщает telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев, взрывы доносятся со стороны сёл Графовское и Новая Таволжанка.

Губернатор подтвердил, что в Краснодаре утром упали два дрона

Губернатор подтвердил, что в Краснодаре утром упали два дрона

Ранее Лайф писал, что серия взрывов прогремела в украинском Днепропетровске. Сразу после этого в городе была объявлена воздушная тревога, по предварительным данным, повреждён один из инфраструктурных объектов.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба губернатора Белгородской области

Арина Родионова
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров