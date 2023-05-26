В Белгородской области мощные взрывы раздались у Масловой Пристани
У Масловой Пристани в Белгородской области раздались мощные взрывы. Эта территория находится примерно в 20 километрах от границы с Украиной.
Как сообщает telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев, взрывы доносятся со стороны сёл Графовское и Новая Таволжанка.
Ранее Лайф писал, что серия взрывов прогремела в украинском Днепропетровске. Сразу после этого в городе была объявлена воздушная тревога, по предварительным данным, повреждён один из инфраструктурных объектов.
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ТАСС / Пресс-служба губернатора Белгородской области