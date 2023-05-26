В Белгородской области мощные взрывы раздались у Масловой Пристани

У Масловой Пристани в Белгородской области раздались мощные взрывы. Эта территория находится примерно в 20 километрах от границы с Украиной.

Как сообщает telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев, взрывы доносятся со стороны сёл Графовское и Новая Таволжанка.