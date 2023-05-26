Серия взрывов прогремела в Днепропетровске

В украинском Днепропетровске прозвучала серия взрывов, сразу после этого в городе была объявлена воздушная тревога, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По предварительным данным, повреждён один из инфраструктурных объектов.

"Во временно подконтрольном режиму Зеленского городе Днепропетровске прозвучала серия взрывов. Сразу после этого была объявлена воздушная тревога", — написал Рогов в своём телеграм-канале.

По его словам, на местах прилётов виден густой столб дыма. При этом неизвестно, какой именно объект был поражён. Официальной информации от властей пока нет. По данным украинских пабликов, удар пришёлся по медучреждению.