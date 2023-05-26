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Регион
Опубликовано 26 мая 2023, 10:39
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Серия взрывов прогремела в Днепропетровске

Рогов: В Днепропетровске прозвучала серия взрывов

Кадр с места взрывов в Днепропетровске. Обложка © Telegram / Владимир Рогов

Кадр с места взрывов в Днепропетровске. Обложка © Telegram / Владимир Рогов

В украинском Днепропетровске прозвучала серия взрывов, сразу после этого в городе была объявлена воздушная тревога, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По предварительным данным, повреждён один из инфраструктурных объектов.

"Во временно подконтрольном режиму Зеленского городе Днепропетровске прозвучала серия взрывов. Сразу после этого была объявлена воздушная тревога", — написал Рогов в своём телеграм-канале.

По его словам, на местах прилётов виден густой столб дыма. При этом неизвестно, какой именно объект был поражён. Официальной информации от властей пока нет. По данным украинских пабликов, удар пришёлся по медучреждению.

Украинские СМИ пишут о взрывах в Киеве и трёх западных областях
Украинские СМИ пишут о взрывах в Киеве и трёх западных областях

Ранее Лайф сообщал, что ВСУ усиленно обстреляли Донецк в девятую годовщину первого авиаудара по городу. Как уточнил врио главы ДНР Денис Пушилин, украинские войска утром 26 мая дважды ударили по Калининскому району из РСЗО HIMARS. В результате первой атаки погибла молодая женщина, ещё одна получила ранения.


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Наталья Исакова
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