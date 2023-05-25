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25 мая, 01:39

Украинские СМИ пишут о взрывах в Киеве и трёх западных областях

Украинские СМИ пишут о взрывах в Киеве и трёх западных областях. Что стало их причиной — неизвестно, киевские власти пока не комментировали и не подтверждали данную информацию.

По данным украинских пабликов, речь может идти о взрывах в Киеве, Львовской, Ровненской и Хмельницкой областях. Согласно данным официального ресурса оповещения граждан, в этих и ряде других регионов объявлена воздушная тревога.

В Киеве прокомментировали применение техники США при атаке украинской ДРГ на Россию

В Киеве прокомментировали применение техники США при атаке украинской ДРГ на Россию

Ранее Вооружённые силы Украины безуспешно пытались атаковать тремя беспилотными катерами российский корабль "Иван Хурс" в районе пролива Босфор в Турции. Все катера противника были уничтожены, а "Иван Хурс" продолжает выполнение поставленных задач.

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Unsplash

Оксана Попова
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