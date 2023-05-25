Украинские СМИ пишут о взрывах в Киеве и трёх западных областях. Что стало их причиной — неизвестно, киевские власти пока не комментировали и не подтверждали данную информацию.

По данным украинских пабликов, речь может идти о взрывах в Киеве, Львовской, Ровненской и Хмельницкой областях. Согласно данным официального ресурса оповещения граждан, в этих и ряде других регионов объявлена воздушная тревога.