Украинские СМИ пишут о взрывах в Киеве и трёх западных областях
Украинские СМИ пишут о взрывах в Киеве и трёх западных областях. Что стало их причиной — неизвестно, киевские власти пока не комментировали и не подтверждали данную информацию.
По данным украинских пабликов, речь может идти о взрывах в Киеве, Львовской, Ровненской и Хмельницкой областях. Согласно данным официального ресурса оповещения граждан, в этих и ряде других регионов объявлена воздушная тревога.
Ранее Вооружённые силы Украины безуспешно пытались атаковать тремя беспилотными катерами российский корабль "Иван Хурс" в районе пролива Босфор в Турции. Все катера противника были уничтожены, а "Иван Хурс" продолжает выполнение поставленных задач.
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