Семь человек, в том числе двое детей, пострадали при обстреле Горловки из РСЗО
Украинская армия обстреляла жилой массив "Строитель" в Никитовском районе Горловки. Об этом сообщил в своём телеграм-канале в четверг мэр Иван Приходько. По его данным, пострадало семь человек, в том числе двое детей.
Под обстрелом оказались девятиэтажка на улице Жукова и двор перед ней. В одном из подъездов повылетали стёкла, несколько припаркованных машин пострадали, а одна выгорела дотла.
Напомним, что 13 мая украинские войска обстреляли в Горловке Богоявленский кафедральный собор. В тот же день была повреждена трансформаторная подстанция и жилой дом по улице Кирова.
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