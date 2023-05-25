Семь человек, в том числе двое детей, пострадали при обстреле Горловки из РСЗО

Украинская армия обстреляла жилой массив "Строитель" в Никитовском районе Горловки. Об этом сообщил в своём телеграм-канале в четверг мэр Иван Приходько. По его данным, пострадало семь человек, в том числе двое детей.

Под обстрелом оказались девятиэтажка на улице Жукова и двор перед ней. В одном из подъездов повылетали стёкла, несколько припаркованных машин пострадали, а одна выгорела дотла.