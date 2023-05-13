ВСУ нанесли удар по кафедральному собору в Горловке

"Вражеские снаряды разорвались на территории Богоявленского кафедрального собора. Повреждён купол собора, множественные повреждения сооружений", — написал он в Telegram-канале .

Также, по словам Приходько, повреждена трансформаторная подстанция и жилой дом по улице Кирова. Повреждения получил дом по улице Кирова, 51а. Предварительно, пострадавших нет.