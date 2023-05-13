ВСУ нанесли удар по кафедральному собору в Горловке
Приходько: Украинские войска обстреляли Богоявленский собор в Горловке
Последствия обстрела Богоявленского собора в Горловке. Обложка © Telegram / МИГ России
Украинские войска обстреляли Богоявленский кафедральный собор в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Вражеские снаряды разорвались на территории Богоявленского кафедрального собора. Повреждён купол собора, множественные повреждения сооружений", — написал он в Telegram-канале.
Также, по словам Приходько, повреждена трансформаторная подстанция и жилой дом по улице Кирова. Повреждения получил дом по улице Кирова, 51а. Предварительно, пострадавших нет.
Ранее Лайф писал, что вечером 12 мая в Луганске раздалось два громких взрыва. Был ранен депутат Госдумы Виктор Водолацкий, а также шестеро детей. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал удар ВСУ по Луганску очередной попыткой киевского режима запугать мирных граждан.