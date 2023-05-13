Регион

Уведомления отключены

13 мая, 09:15

ВСУ нанесли удар по кафедральному собору в Горловке

Приходько: Украинские войска обстреляли Богоявленский собор в Горловке

<p>Последствия обстрела Богоявленского собора в Горловке. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mig41/26138" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИГ России</a></p>

Последствия обстрела Богоявленского собора в Горловке. Обложка © Telegram / МИГ России

Украинские войска обстреляли Богоявленский кафедральный собор в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько.

"Вражеские снаряды разорвались на территории Богоявленского кафедрального собора. Повреждён купол собора, множественные повреждения сооружений", — написал он в Telegram-канале.

Также, по словам Приходько, повреждена трансформаторная подстанция и жилой дом по улице Кирова. Повреждения получил дом по улице Кирова, 51а. Предварительно, пострадавших нет.

ВСУ впервые применили британские крылатые ракеты Storm Shadow

ВСУ впервые применили британские крылатые ракеты Storm Shadow

Ранее Лайф писал, что вечером 12 мая в Луганске раздалось два громких взрыва. Был ранен депутат Госдумы Виктор Водолацкий, а также шестеро детей. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал удар ВСУ по Луганску очередной попыткой киевского режима запугать мирных граждан.

Наталья Исакова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • ДНР

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров