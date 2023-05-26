ВСУ усиленно обстреляли Донецк в 9-ю годовщину первого авиаудара по городу

Украинские войска в девятую годовщину первого авиаудара по Донецку ведут массированные обстрелы города. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Сегодня, в девятую годовщину начала военных действий в столице республики, противник подвергает Донецк усиленным обстрелам", — написал он в своём телеграм-канале.

Как уточнил Пушилин, ВСУ утром 26 мая дважды обстреляли Калининский район Донецка из РСЗО HIMARS. В результате первой атаки погибла молодая женщина, ещё одна получила ранения.

"Спустя полчаса этот же квадрат был повторно атакован из того же вооружения — в момент, когда на месте обстрела работали журналисты, спасатели и другие службы реагирования", — добавил врио главы региона.

Пушилин добавил, что в Калининском районе в результате обстрелов повреждены две больницы, заправка и здание НИИ. Также атаке со стороны ВСУ подвергся Ворошиловский район города. Стоит отметить, что 26 мая 2014 года территория донецкого аэропорта имени Сергея Прокофьева была атакована подразделениями ВСУ. Тогда Киев применил истребители и военные вертолёты.