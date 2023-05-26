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Регион
Опубликовано 26 мая 2023, 06:27
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При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб один человек

ВСУ выпустили по Донецку шесть ракет из РСЗО, погиб один человек

ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Атаке подвергся Калининский район города. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооружённые формирования Украины. — Прим. Лайфа) по направлению <…> Донецка (Калининский район), выпущено шесть ракет из РСЗО", — указано в сообщении в телеграм-канале представительства.

При этом тип РСЗО не уточняется. Как заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин, в результате обстрела Калининского района города зафиксировано прямое попадание в здание научно-исследовательского института. По его данным, в результате атаки погиб один человек.

Семь человек, в том числе двое детей, пострадали при обстреле Горловки из РСЗО
Семь человек, в том числе двое детей, пострадали при обстреле Горловки из РСЗО

Напомним, накануне украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО. Атаке со стороны ВСУ подвергся Петровский район города.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Иван Косицын
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