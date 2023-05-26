При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб один человек

ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Атаке подвергся Калининский район города. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооружённые формирования Украины. — Прим. Лайфа) по направлению <…> Донецка (Калининский район), выпущено шесть ракет из РСЗО", — указано в сообщении в телеграм-канале представительства.

При этом тип РСЗО не уточняется. Как заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин, в результате обстрела Калининского района города зафиксировано прямое попадание в здание научно-исследовательского института. По его данным, в результате атаки погиб один человек.