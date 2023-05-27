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27 мая, 07:24

Два дрона атаковали нефтеперекачивающую станцию в Псковской области

Губернатор Ведерников: Два БПЛА упали на здание нефтепровода в Псковской области

В Псковской области в результате взрыва повреждено административное здание нефтепровода вблизи деревни Литвиново Невельского района. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

"Сегодня рано утром в результате взрыва повреждено административное здание нефтепровода вблизи деревни Литвиново Невельского района. Пострадавших нет", — написал Ведерников в своём телеграм-канале.

По предварительным данным, здание повреждено в результате атаки двух беспилотников, добавил глава региона. Окончательные выводы будут сделаны по итогам работы оперативной группы. На месте работают экстренные службы.

В белгородском посёлке Майский прогремел сильный взрыв после атаки дрона

В белгородском посёлке Майский прогремел сильный взрыв после атаки дрона

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подтвердил, что в Краснодаре утром 26 мая упали два дрона. В результате оказалось повреждено несколько зданий, жертв нет.

Обложка ©

Getty Images / Paula Bronstein

Никита Никонов
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