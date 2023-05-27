Два дрона атаковали нефтеперекачивающую станцию в Псковской области
Губернатор Ведерников: Два БПЛА упали на здание нефтепровода в Псковской области
В Псковской области в результате взрыва повреждено административное здание нефтепровода вблизи деревни Литвиново Невельского района. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
"Сегодня рано утром в результате взрыва повреждено административное здание нефтепровода вблизи деревни Литвиново Невельского района. Пострадавших нет", — написал Ведерников в своём телеграм-канале.
По предварительным данным, здание повреждено в результате атаки двух беспилотников, добавил глава региона. Окончательные выводы будут сделаны по итогам работы оперативной группы. На месте работают экстренные службы.
Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подтвердил, что в Краснодаре утром 26 мая упали два дрона. В результате оказалось повреждено несколько зданий, жертв нет.
Getty Images / Paula Bronstein