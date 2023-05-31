Момент прилёта беспилотника по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае попал на видео. На кадрах, которые есть в распоряжении телеграм-канала SHOT видно, как огромное яркое пламя распространяется над заводом.

Момент прилёта беспилотника по Афипскому НПЗ в Краснодарском крае попал на видео. Видео © t.me / SHOT

По данным канала, в данный момент горит одна из установок по перегонке мазута. Кроме него на нефтеперерабатывающем заводе производится дизельное топливо, газовый бензин, газойль, а также сера.