Губернатор Кондратьев сообщил о ликвидации пожара на Афипском НПЗ на Кубани
Губернатор Кондратьев: Пожар на Афипском НПЗ на Кубани ликвидирован
Пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае, произошедший, предварительно, из-за падения БПЛА, ликвидирован. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
"Пожар на Афипском НПЗ полностью ликвидирован. Благодарен всем нашим службам за оперативную и профессиональную работу", — сообщил Кондратьев в телеграм-канале.
Как писал Лайф, ранее губернатор Кондратьев заявил о пожаре в Северском районе на территории Афипского НПЗ. В результате происшествия никто не пострадал.
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