Губернатор Кондратьев сообщил о ликвидации пожара на Афипском НПЗ на Кубани

Пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае, произошедший, предварительно, из-за падения БПЛА, ликвидирован. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

"Пожар на Афипском НПЗ полностью ликвидирован. Благодарен всем нашим службам за оперативную и профессиональную работу", — сообщил Кондратьев в телеграм-канале.