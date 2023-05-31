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31 мая, 02:15

Губернатор Кондратьев сообщил о ликвидации пожара на Афипском НПЗ на Кубани

Губернатор Кондратьев: Пожар на Афипском НПЗ на Кубани ликвидирован

Пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае, произошедший, предварительно, из-за падения БПЛА, ликвидирован. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

"Пожар на Афипском НПЗ полностью ликвидирован. Благодарен всем нашим службам за оперативную и профессиональную работу", — сообщил Кондратьев в телеграм-канале.

Момент прилёта беспилотника по Афипскому НПЗ в Краснодарском крае попал на видео

Момент прилёта беспилотника по Афипскому НПЗ в Краснодарском крае попал на видео

Как писал Лайф, ранее губернатор Кондратьев заявил о пожаре в Северском районе на территории Афипского НПЗ. В результате происшествия никто не пострадал.

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vk.com / Ищу Тебя Ильский Северская Черноморка

Арина Родионова
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