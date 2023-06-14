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14 июня, 11:56

Лайф публикует видео крупного пожара на Новочеркасской ГРЭС

В Ростовской области на площади 200 кв. метров тушат пожар на Новочеркасской ГРЭС

Пожар произошёл на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области. На данный момент площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. Горит кровля на шестом энергоблоке. По данным регионального МЧС, на месте ЧП работают 46 человек и 15 единиц техники.

В Ростовской области на площади 200 квадратных метров тушат пожар на Новочеркасской ГРЭС. Видео © LIFE

Причины возгорания неизвестны, о пострадавших не сообщается.

Новочеркасская ГРЭС — тепловая электрическая станция в микрорайоне Донской города Новочеркасска. Введена в эксплуатацию в 1965 году. Установленная электрическая мощность — 2258 МВт, установленная тепловая мощность — 60 Гкал/час. Основное топливо станции — природный газ и уголь, резервное — мазут.

На заводе "Ростсельмаш" в Ростове-на-Дону произошёл пожар

На заводе "Ростсельмаш" в Ростове-на-Дону произошёл пожар

Ранее Лайф сообщал, что на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодаре случился снова пожар. Причина остаётся той же, что и в прошлый раз, — технологический сброс газа на факельный стояк.

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LIFE

Марина Калегина
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