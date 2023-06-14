Лайф публикует видео крупного пожара на Новочеркасской ГРЭС

Пожар произошёл на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области. На данный момент площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. Горит кровля на шестом энергоблоке. По данным регионального МЧС, на месте ЧП работают 46 человек и 15 единиц техники.

В Ростовской области на площади 200 квадратных метров тушат пожар на Новочеркасской ГРЭС. Видео © LIFE

Причины возгорания неизвестны, о пострадавших не сообщается.

Новочеркасская ГРЭС — тепловая электрическая станция в микрорайоне Донской города Новочеркасска. Введена в эксплуатацию в 1965 году. Установленная электрическая мощность — 2258 МВт, установленная тепловая мощность — 60 Гкал/час. Основное топливо станции — природный газ и уголь, резервное — мазут.