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11 июня, 09:40

На заводе Ростсельмаш в Ростове-на-Дону произошёл пожар

Покрышки загорелись на заводе Ростсельмаш в Ростове-на-Дону

На территории завод Ростсельмаш в Ростове-на-Дону случился пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Ростовской области.

Завод Ростсельмаш загорелся в Ростове-на-Дону. Видео © VK / "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

Спасатели получили сообщение о возгорании в 12:00. Согласно данным ведомствам, на территории завода загорелись покрышки. Площадь пожара составляется на данный момент 80 квадратных метров.

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Ранее Лайф писал, что около 15 машин сгорело в автосервисе на юго-востоке Москвы. Огонь охватил площадь в 600 квадратных метров.

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VK / "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

Светлана Оперук
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