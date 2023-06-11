На заводе Ростсельмаш в Ростове-на-Дону произошёл пожар
Покрышки загорелись на заводе Ростсельмаш в Ростове-на-Дону
На территории завод Ростсельмаш в Ростове-на-Дону случился пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Ростовской области.
Завод Ростсельмаш загорелся в Ростове-на-Дону. Видео © VK / "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
Спасатели получили сообщение о возгорании в 12:00. Согласно данным ведомствам, на территории завода загорелись покрышки. Площадь пожара составляется на данный момент 80 квадратных метров.
Ранее Лайф писал, что около 15 машин сгорело в автосервисе на юго-востоке Москвы. Огонь охватил площадь в 600 квадратных метров.