Около 15 машин сгорело в автосервисе на юго-востоке Москвы

Пожар произошёл в автосервисе на Люблинской улице в Москве, огонь охватил площадь в 600 квадратных метров. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Последствия пожара на юго-востоке Москвы. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"Возгорание произошло ночью 11 июня в помещении автосервиса на улице Люблинской. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Пострадавших нет", — указывается в сообщении.

При пожаре уничтожено и повреждено примерно 15 машин. Люблинская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, которая проводится по факту произошедшего. Точную причину возгорания получится установить по итогам пожарно-технической экспертизы.