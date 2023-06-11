Около 15 машин сгорело в автосервисе на юго-востоке Москвы
Последствия пожара на юго-востоке Москвы. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
Пожар произошёл в автосервисе на Люблинской улице в Москве, огонь охватил площадь в 600 квадратных метров. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Последствия пожара на юго-востоке Москвы. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
"Возгорание произошло ночью 11 июня в помещении автосервиса на улице Люблинской. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Пострадавших нет", — указывается в сообщении.
При пожаре уничтожено и повреждено примерно 15 машин. Люблинская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, которая проводится по факту произошедшего. Точную причину возгорания получится установить по итогам пожарно-технической экспертизы.
Ранее сообщалось, что в Хабаровске случился пожар в деревообрабатывающем цехе на площади 350 квадратов. К настоящему моменту его удалось потушить.