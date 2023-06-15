Мощный пожар охватил шесть жилых домов и два автомобиля под Калугой
В Калужской области загорелись шесть частных домов и два автомобиля
В Боровском районе Калужской области произошёл пожар на территории частных поселений — загорелось шесть домов и два автомобиля. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Глава администрации Боровского района Николай Калиничев опубликовал кадры с места пожара. Видео © VK / n.a.kalinichev
"В 20:29 мск поступила информация о возможном возгорании шести домов и двух автомобилей [в деревне Мишково]", — сообщили в пресс-службе.
В 21:17 по мск пожар был локализован. Очевидцы сообщают, что сначала загорелся один дом, потом пламя перебросилось на соседние. На место происшествия прибыли семь пожарных автомобилей и 25 человек личного состава МЧС России. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
"Силами МЧС пожар локализован, угрозы распространения нет. Строения располагались на земле сельхозназначения", — уточнил глава администрации Боровского района.
Ранее Лайф сообщал, что в Казани загорелась крыша пятиэтажного дома. Всех жильцов оперативно эвакуировали в места размещения для временного расселения жителей.
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