Мощный пожар охватил шесть жилых домов и два автомобиля под Калугой

В Боровском районе Калужской области произошёл пожар на территории частных поселений — загорелось шесть домов и два автомобиля. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Глава администрации Боровского района Николай Калиничев опубликовал кадры с места пожара. Видео © VK / n.a.kalinichev

"В 20:29 мск поступила информация о возможном возгорании шести домов и двух автомобилей [в деревне Мишково]", — сообщили в пресс-службе.

В 21:17 по мск пожар был локализован. Очевидцы сообщают, что сначала загорелся один дом, потом пламя перебросилось на соседние. На место происшествия прибыли семь пожарных автомобилей и 25 человек личного состава МЧС России. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

"Силами МЧС пожар локализован, угрозы распространения нет. Строения располагались на земле сельхозназначения", — уточнил глава администрации Боровского района.