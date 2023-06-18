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18 июня, 12:33

Мощный пожар охватил частный дом в Татарстане, есть жертвы

В Татарстане при пожаре в частном доме погибло не менее трёх человек

В частном жилом доме в деревне Саитово в Татарстане произошёл пожар, в результате которого погибли люди. ГУ МЧС по региону сообщает о трёх жертвах, агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы — о шести.

"Информация о пожаре по улице Торговой, дом 21, поступила в 13:17 мск. Пожарные, прибыв на место, установили, что горит частный бревенчатый жилой дом. Предварительно, погибло шесть человек", — сказал собеседник агентства.

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В пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону указали, что общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. Спасатели уже ликвидировали открытое горение. При этом в МЧС заявили, что обнаружили тела троих погибших.

Ранее Лайф сообщал, что пожар случился в элитном ЖК в центре Белгорода. Жильцов из горящего дома на Свято-Троицком бульваре эвакуировали на безопасное расстояние. Позднее огонь потушили. Губернатор области Вячеслав Гладков рассказал о подробностях пожара.

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Иван Косицын
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