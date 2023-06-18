Мощный пожар охватил частный дом в Татарстане, есть жертвы

В частном жилом доме в деревне Саитово в Татарстане произошёл пожар, в результате которого погибли люди. ГУ МЧС по региону сообщает о трёх жертвах, агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы — о шести.

"Информация о пожаре по улице Торговой, дом 21, поступила в 13:17 мск. Пожарные, прибыв на место, установили, что горит частный бревенчатый жилой дом. Предварительно, погибло шесть человек", — сказал собеседник агентства.