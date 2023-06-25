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25 июня, 07:02

В пельменном цехе в Тольятти произошёл пожар на площади 500 квадратных метров

<p>Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mchs_samara/2358" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mchs_samara</a></p>

Обложка © t.me / mchs_samara

В пельменном цехе в Тольятти произошёл пожар, самостоятельно эвакуировались 95 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Самарской области.

По данным ведомства, пожар случился утром 25 июня. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

"Прибывшими подразделениями установлено, что на первом и втором этажах с выходом на кровлю происходит горение трансформатора на площади 500 квадратных метров", — отметили в МЧС.

Погибших и пострадавших нет. Для тушения пожара привлечены 70 человек, 23 единицы техники.

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Ранее сообщалось, что серьёзный пожар произошёл на территории рынка "Классик" в посёлке Янтарном Ростовской области. По данным регионального управления МЧС РФ, загорелся склад с посудой и техникой. Никто не пострадал.

Иван Косицын
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