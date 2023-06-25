В пельменном цехе в Тольятти произошёл пожар на площади 500 квадратных метров

В пельменном цехе в Тольятти произошёл пожар, самостоятельно эвакуировались 95 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Самарской области.

По данным ведомства, пожар случился утром 25 июня. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

"Прибывшими подразделениями установлено, что на первом и втором этажах с выходом на кровлю происходит горение трансформатора на площади 500 квадратных метров", — отметили в МЧС.

Погибших и пострадавших нет. Для тушения пожара привлечены 70 человек, 23 единицы техники.