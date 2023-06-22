Пожар охватил склад с электротехникой на рынке в Ростовской области
МЧС: Склад с электротехникой на рынке "Классик" загорелся в Ростовской области
Серьёзный пожар произошёл на территории рынка "Классик" в посёлке Янтарный Ростовской области. По данным местного главка МЧС, горит склад с посудой и техникой.
Пожар на складе рынка в Ростовской области. Видео © ГУ МЧС по Ростовской области
Огонь охватил уже две тысячи квадратных метров. К тушению привлечено более 60 человек, свыше 20 единиц техники и пожарный поезд. Пожару присвоен второй ранг. Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за замыкания проводки. Информации о пострадавших не поступало.
Двумя днями ранее пожар случился на территории предприятия "Паллеттрейд" в Волоколамске. Огонь охватил 6 тысяч квадратных метров. Пламя тушили всю ночь. По предварительным данным, в результате ЧП также никто не пострадал.
ГУ МЧС по Ростовской области