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22 июня, 05:33

Пожар охватил склад с электротехникой на рынке в Ростовской области

МЧС: Склад с электротехникой на рынке "Классик" загорелся в Ростовской области

Серьёзный пожар произошёл на территории рынка "Классик" в посёлке Янтарный Ростовской области. По данным местного главка МЧС, горит склад с посудой и техникой.

Пожар на складе рынка в Ростовской области. Видео © ГУ МЧС по Ростовской области

Огонь охватил уже две тысячи квадратных метров. К тушению привлечено более 60 человек, свыше 20 единиц техники и пожарный поезд. Пожару присвоен второй ранг. Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за замыкания проводки. Информации о пострадавших не поступало.

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Двумя днями ранее пожар случился на территории предприятия "Паллеттрейд" в Волоколамске. Огонь охватил 6 тысяч квадратных метров. Пламя тушили всю ночь. По предварительным данным, в результате ЧП также никто не пострадал.

Обложка ©

ГУ МЧС по Ростовской области

Максим Плетнёв
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