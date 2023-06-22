Пожар охватил склад с электротехникой на рынке в Ростовской области

Серьёзный пожар произошёл на территории рынка "Классик" в посёлке Янтарный Ростовской области. По данным местного главка МЧС, горит склад с посудой и техникой.

Пожар на складе рынка в Ростовской области. Видео © ГУ МЧС по Ростовской области

Огонь охватил уже две тысячи квадратных метров. К тушению привлечено более 60 человек, свыше 20 единиц техники и пожарный поезд. Пожару присвоен второй ранг. Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за замыкания проводки. Информации о пострадавших не поступало.