Пожар на заводе в подмосковном Волоколамске ликвидирован

Пожар на предприятии "Паллеттрейд" в подмосковном Волоколамске ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Как уточнили в ведомстве, для тушения открытого возгорания были привлечены 39 единиц техники и более ста человек. По данным Прокуратуры Московской области, причиной пожара могло стать короткое замыкание. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства. Проводится проверка.