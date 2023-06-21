Пожар на заводе в подмосковном Волоколамске ликвидирован
Пожар на заводе в подмосковном Волоколамске. Обложка © ГУ МЧС России по Московской области
Пожар на предприятии "Паллеттрейд" в подмосковном Волоколамске ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
Пожарные тушат огонь на заводе в подмосковном Волоколамске. Видео © Telegram / Прокуратура Московской области
"07:30 ликвидация открытого горения", — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, для тушения открытого возгорания были привлечены 39 единиц техники и более ста человек. По данным Прокуратуры Московской области, причиной пожара могло стать короткое замыкание. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства. Проводится проверка.
Напомним, о разгорающемся пожаре на территории предприятия "Паллеттрейд" в Волоколамске стало известно накануне. Очевидцы сообщали о густом дыме, который был виден из разных районов города. Благодаря усилиям пожарных во втором часу ночи возгорание удалось локализовать на площади шесть тысяч квадратных метров.