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21 июня, 05:20

Пожар на заводе в подмосковном Волоколамске ликвидирован

<p>Пожар на заводе в подмосковном Волоколамске. Обложка © <a href="https://50.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/5044499" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС России по Московской области</a></p>

Пожар на заводе в подмосковном Волоколамске. Обложка © ГУ МЧС России по Московской области

Пожар на предприятии "Паллеттрейд" в подмосковном Волоколамске ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Пожарные тушат огонь на заводе в подмосковном Волоколамске. Видео © Telegram / Прокуратура Московской области

"07:30 ликвидация открытого горения", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, для тушения открытого возгорания были привлечены 39 единиц техники и более ста человек. По данным Прокуратуры Московской области, причиной пожара могло стать короткое замыкание. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства. Проводится проверка.

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Напомним, о разгорающемся пожаре на территории предприятия "Паллеттрейд" в Волоколамске стало известно накануне. Очевидцы сообщали о густом дыме, который был виден из разных районов города. Благодаря усилиям пожарных во втором часу ночи возгорание удалось локализовать на площади шесть тысяч квадратных метров.

Николь Вербер
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