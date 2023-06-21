Во Владивостоке в автопарке сгорело четыре автобуса

Четыре автобуса сгорели в автомобильном парке во Владивостоке. Как сообщили в управлении МЧС по Приморскому краю, погибших и пострадавших нет.

Сообщение о возгорании поступило 21 июня в 6:30 утра (23:30 20 июня мск). Спасатели прибыли в парк на улице Адмирала Корнилова уже через семь минут. В 8:14 пожар был ликвидирован на площади около 50 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Городская прокуратура проводит проверку. Возгорание произошло в одном из автобусов перед выходом на линию, после чего огонь перекинулся на соседние транспортные средства.