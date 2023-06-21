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21 июня, 02:54

Во Владивостоке в автопарке сгорело четыре автобуса

<p>Сгоревшие автобусы во Владивостоке. Обложка © <a href="https://25.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/5044341" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС по Приморскому краю</a></p>

Сгоревшие автобусы во Владивостоке. Обложка © ГУ МЧС по Приморскому краю

Четыре автобуса сгорели в автомобильном парке во Владивостоке. Как сообщили в управлении МЧС по Приморскому краю, погибших и пострадавших нет.

Сообщение о возгорании поступило 21 июня в 6:30 утра (23:30 20 июня мск). Спасатели прибыли в парк на улице Адмирала Корнилова уже через семь минут. В 8:14 пожар был ликвидирован на площади около 50 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

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Городская прокуратура проводит проверку. Возгорание произошло в одном из автобусов перед выходом на линию, после чего огонь перекинулся на соседние транспортные средства.

Ранее Лайф рассказывал, что перевозивший 47 пассажиров автобус полностью выгорел на трассе в Приангарье. Водитель вовремя остановился, все пассажиры были оперативно эвакуированы, никто не пострадал.

Артур Лапсаков
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