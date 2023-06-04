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4 июня, 06:01

Вспыхнул как спичка: Перевозивший 47 пассажиров автобус полностью выгорел на трассе в Приангарье

Пассажирский автобус сгорел на 343-м км трассы А331 "Вилюй" в Иркутской области

<p>Пассажирский автобус сгорел на 343-м километре автодороги А331 "Вилюй". Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mvd_38/3078" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МВД38</a></p>

Пассажирский автобус сгорел на 343-м километре автодороги А331 "Вилюй". Обложка © Telegram / МВД38

Автобус с пассажирами сгорел на федеральной трассе в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Работа пожарных на автодороге А331 "Вилюй", где загорелся пассажирский автобус. Видео © Telegram / МВД38

По данным ведомства, всё произошло вечером 3 июня на 343-м километре автодороги А331 "Вилюй" в районе рабочего посёлка Видим Нижнеилимского района. Автобус, в котором находились 47 пассажиров, следовал по маршруту Усть-Кут – Иркутск, однако до конечной точки не доехал — вспыхнул как спичка.

Пассажирский автобус сгорел на 343-м километре автодороги А331 "Вилюй". Фото © Telegram / МВД38

Пассажирский автобус сгорел на 343-м километре автодороги А331 "Вилюй". Фото © Telegram / МВД38

"Водитель вовремя остановил автобус, все передвигающиеся в нём лица были оперативно эвакуированы, никто не пострадал. Для доставки граждан в пункт назначения был задействован резервный транспорт", — уточнили в МВД.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

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Николь Вербер
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