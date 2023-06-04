Вспыхнул как спичка: Перевозивший 47 пассажиров автобус полностью выгорел на трассе в Приангарье
Пассажирский автобус сгорел на 343-м км трассы А331 "Вилюй" в Иркутской области
Пассажирский автобус сгорел на 343-м километре автодороги А331 "Вилюй". Обложка © Telegram / МВД38
Автобус с пассажирами сгорел на федеральной трассе в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Работа пожарных на автодороге А331 "Вилюй", где загорелся пассажирский автобус. Видео © Telegram / МВД38
По данным ведомства, всё произошло вечером 3 июня на 343-м километре автодороги А331 "Вилюй" в районе рабочего посёлка Видим Нижнеилимского района. Автобус, в котором находились 47 пассажиров, следовал по маршруту Усть-Кут – Иркутск, однако до конечной точки не доехал — вспыхнул как спичка.
Пассажирский автобус сгорел на 343-м километре автодороги А331 "Вилюй". Фото © Telegram / МВД38
"Водитель вовремя остановил автобус, все передвигающиеся в нём лица были оперативно эвакуированы, никто не пострадал. Для доставки граждан в пункт назначения был задействован резервный транспорт", — уточнили в МВД.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.
Ранее Лайф рассказывал о жуткой аварии в Омской области, в результате которой погибли люди. На 96-м километре трассы Омск – Черлак легковушка столкнулась с микроавтобусом, в результате чего водитель и четверо пассажиров, в том числе двое детей, получили травмы, несовместимые с жизнью. Все скончались на месте, медики им помочь уже не смогли.