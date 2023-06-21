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20 июня, 23:45

Пожар на предприятии в Волоколамске локализовали на шести тысячах квадратов

МЧС сообщило о локализации пожара в цехе по производству деревянных палет в подмосковном Волоколамске на площади шесть тысяч квадратных метров.

"01:43 — объявлена локализация пожара на площади 6000 квадратных метров", — сказано в сообщении ведомства.

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Напомним, пожар на территории предприятия "Паллеттрейд" начался вечером 20 июня. Густой дым был виден из разных районов города. Позднее его площадь выросла с трёх до шести тысяч квадратных метров.

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Кадр видео МЧС России

Артур Лапсаков
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