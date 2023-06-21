Пожар на предприятии в Волоколамске локализовали на шести тысячах квадратов
МЧС сообщило о локализации пожара в цехе по производству деревянных палет в подмосковном Волоколамске на площади шесть тысяч квадратных метров.
"01:43 — объявлена локализация пожара на площади 6000 квадратных метров", — сказано в сообщении ведомства.
Напомним, пожар на территории предприятия "Паллеттрейд" начался вечером 20 июня. Густой дым был виден из разных районов города. Позднее его площадь выросла с трёх до шести тысяч квадратных метров.
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Кадр видео МЧС России